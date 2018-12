Reanimatiespel leert jongeren ‘niet panikeren maar reageren’ Els Dalemans

11 december 2018

18u48 0 Bornem De leerlingen van het Atheneum Klein-Brabant in Bornem gingen dinsdag aan de slag met de ‘Heartbeatbox’. Dat reanimatiespel werd ontwikkeld door thuisverpleger en schepen Tom Van Ranst (CD&V). “We moeten mensen zo jong mogelijk leren reageren in plaats van panikeren”.

“Eerder kregen de leerlingen van de OLV Presentatieschool al een cursus en Heartbeatbox om mee aan de slag te gaan. Dinsdag was het ook de beurt aan de leerlingen uit de studierichting 5 Verzorging van het Atheneum. We kiezen heel specifiek voor de zorgklassen, omdat deze leerlingen tijdens hun stage het meeste in contact komen met ouderen en kinderen”, zegt Van Ranst.

“De opleiding bestaat telkens uit een deel theorie, gevolgd door het reanimatiespel. Alle deelnemers krijgen een rol: de ene is slachtoffer, de andere doet hartmassage, belt de hulpdiensten, haalt het AED-toestel... In onze box zitten alle nodige attributen: een nep-gsm-toestel, een kartonnen AED-toestel, een mousse om hartmassage op te oefenen. Eén rollenspel duurt vijf minuten. De heartbeatboxen blijven in de scholen aanwezig, zo kan er tijdens vrije momenten snel nog even gespeeld worden.

“Speciaal voor de Heartbeatboxen-actie maakten we ook twee filmpjes, die te bekijken zijn op onze sociale media en via YouTube. Het ene filmpje toont hoe je het Heartbeatspel speelt, het andere toont hoe je een reanimatie moet aanpakken. We filmden in onze bibliotheek, want niet enkel in pakweg een sporthal komen mensen in de problemen. Ik hoop stiekem dat we onze Heartbeatboxen verder kunnen blijven verspreiden: in scholen, jeugdbewegingen, bedrijven en meer in én buiten Bornem.”

www.heartbeatbox.be