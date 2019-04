Raadkamer verlengt aanhouding van vrouw die vriend (58) neerstak Tim Van der Zeypen

19 april 2019

15u30 0 Bornem De raadkamer in Mechelen heeft vrijdagmiddag de aanhouding van de zestigjarige Diane L. uit Bornem verlengd. De vrouw stak in de nacht van zaterdag op zondag haar vriend neer. De man verkeert intussen niet meer in levensgevaar.

Kort nadat de vrouw haar vriend had neergestoken in de borststreek werd de zestigjarige meegenomen naar het politiekantoor in Bornem. Een dag later werd ze in verdenking gesteld voor poging moord en kreeg ze een enkelband.

De vrouw, die al jaren hartpatiënt is, verblijft sindsdien bij haar dochter. Vanochtend moest de vrouw voor de raadkamer in Mechelen verschijnen. “Na beraad werd beslist om de aanhouding onder elektronisch toezicht te bevestigen”, meldt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. De vrouw mocht na haar verschijning opnieuw naar huis. Mét enkelband.

Het onderzoek wordt momenteel wel volop voortgezet. Haar raadsman wou niet veel commentaar kwijt maar liet wel weten dat de vrouw het zelf bijzonder moeilijk heeft. “Alles begint door te dringen en zelfs probeert ze na te gaan wat er alle gebeurde die bewuste nacht”, aldus meester Van Hemelryck.

Alcohol

Zij wachten nu het verdere en bijkomende onderzoek af. Beiden zouden naar verluidt onder invloed zijn geweest van alcohol. Ze hadden een relatie van 18 jaar. Die bewuste nacht kwam de vrouw van café en was de man thuis televisie aan het kijken. Voor het incident plaats vond, zou ook de vrouw enkele klappen hebben gekregen en werd ze mogelijk bij de keel gegrepen.

Stabiel

De man verkeerde na de steekpartij lange tijd in levensgevaar en vocht sinds de feiten voor zijn leven in het ziekenhuis van Antwerpen. Intussen is hij buiten levensgevaar en is zijn toestand stabiel. De vijftiger onderging intussen ook al enkele spoedoperaties. Volgens onze informatie was er sinds de feiten van vorig weekend geen contact tussen het koppel.