Projecten fiets- en autodelen floppen Els Dalemans

07 maart 2019

17u10 0 Bornem De projecten rond het fiets- en autodelen in Bornem zijn allesbehalve succesvol. “Er worden gemiddeld amper 2,8 fietsen per week gebruikt, en dat voor een kostprijs van 35.000 euro. Dit is zonde van het geld”, zegt Luk Van Nieuwenhuysen (Vlaams Belang). “We plannen een nieuwe campagne”, reageert mobiliteitsschepen Saadet Gülhan (N-VA).

“De stokpaardjes van Groen tijdens de vorige legislatuur in Bornem kunnen niet echt een succes worden genoemd. Ik vroeg de cijfers van zowel het fiets- als het autodelen op en daaruit blijkt dat het gebruik beneden alle peil is”, zegt Van Nieuwenhuysen.

“Van de 10 elektrische en 10 stadsfietsen die via het Mobit-systeem worden aangeboden, werden er tussen oktober 2018 en januari 2019 gemiddeld 2,8 fietsen per week gebruikt. Ik weet dat we net de wintermaanden achter de rug hebben, maar dit cijfer ligt wel érg laag. Allesbehalve laag is de kostprijs voor dit project: 35.000 euro, betaald door de Bornemse belastingbetaler.”

“Volgens mij is zo’n fietsdeelproject heel geschikt voor grote steden. Maar wie in een landelijke gemeente als Bornem met een fiets wil rondrijden, heeft er zelf één. De toeristische dienst heeft ook eigen leenfietsen, dus daar gaan we ons publiek niet halen. De bedrijven in de regio nemen zelf ook initiatieven, en zij kunnen meteen ook veel beter inschatten welke werknemers interesse hebben, hoeveel exemplaren nodig zijn op welke locatie...”

Ook de Bornemse deelauto wordt volgens Van Nieuwenhuysen te weinig gebruikt. “In 2018 werden 5 actieve autodelers geteld, waarbij één gebruiker goed was voor 29 ritten. Een andere inwoner gebruikte de wagen 10 keer, en de 3 anderen leenden de wagen elk 2 keer op een jaar tijd. Dit zijn alles samen geen 50 ritten op een jaar.”

“Gelukkig wordt deze wagen tijdens de werkuren gebruikt door het gemeentelijk personeel, waardoor de investering niet helemaal verloren is. Maar ook deze cijfers tonen aan dat er werk aan de winkel is. Wij zijn benieuwd of het nieuwe bestuur -waar Groen opnieuw deel van uitmaakt- deze projecten zal aanhouden.”

Ook mobiliteitsschepen Gülhan beseft dat de cijfers slecht zijn. “Het fietsdelen werd gelanceerd in het najaar van 2018, vlak voor de winter was dat mogelijk niet het ideale moment. We plannen daarom dit voorjaar een nieuwe campagne, want we merken dat ook nog te weinig Bornemnaars weten dat er deelfietsen beschikbaar zijn. Het contract met Mobit werd afgesloten voor een jaar, dus we hebben de fietsen toch tot oktober 2019 ter beschikking. Of er voor de lancering van het project werd onderzocht of er een vraag is naar deelfietsen, weet ik niet.”

“Ook het autodelen kan inderdaad beter, en ook hier merken we dat te weinig inwoners op de hoogte zijn. Ik krijg immers mails van mensen die vragen om zo’n systeem op te starten, terwijl de wagen er al is. Ook hier is extra communicatie mogelijk al een stap in de goede richting, en moeten we verder bekijken hoe we vraag en aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen.”