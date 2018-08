Proefperiode Bornembus met helft ingekort 29 augustus 2018

02u31 0 Bornem De Bornembus maakt deze zaterdag haar intrede. De verbindingsbus tussen het centrum en de deelgemeenten zal geen drie maanden maar zes weken uitrijden, en dat van maandag tot en met zaterdag. Inwoners kunnen gratis de bus nemen.

Vanaf zaterdag 1 september kunnen alle Bornemnaars zes weken lang de Bornembus nemen. In eerste instantie was er sprake van een proefperiode van drie tot vier maanden. "Maar we dienen ons te houden aan de wet van de overheidsopdrachten. Olympia Car werd aangesteld als busbedrijf en dat gebeurde zonder een openbare aanbesteding. Het maximumbudget van op bestelling te werken, in plaats van met een openbare aanbesteding, is beperkt, waardoor we de duur van het proefproject moeten beperken tot zes weken. Als deze bus voldoende gebruikt wordt, kan deze dienstverlening verlengd worden en gebeurt er wel een aanbesteding", zegt mobiliteitsschepen Liesje Pauwels (CD&V).





Klacht

"Het project van de Bornembus zou drie à vier maanden duren en de bus zou zeven op zeven uitrijden, zoals op de gemeenteraad werd besproken. Nu krijgen we een proefproject van zes weken en een bus die van maandag tot en met zaterdag rijdt. In principe kunnen we een klacht indienen bij de provincie, maar dan zitten we al midden in de proefperiode wanneer we een antwoord van de gouverneur hebben ontvangen", aldus gemeenteraadslid Rony Cuyt van sp.a, die met het idee van een bus op de proppen kwam. De eerste rit van de Bornembus vertrekt om 8.30 uur, de laatste aankomst is gepland om 16.30 uur. Tussen 12 en 13 uur vinden geen ritten plaats. (AVH)