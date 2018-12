Politie trekt mindervalidenkaarten in TVDZM

18 december 2019

15u20 0 Bornem Bij een specifieke controle op het gebruik van mindervalidenkaarten heeft de politie er drie ingetrokken. Een iemand gebruikte de kaart van een persoon die was overleden. Er werd een gerechtelijk proces-verbaal opgemaakt.

“Alle drie personen stonden geparkeerd op een parkeerplaats voor mindervaliden maar beschikten niet over de nodige voorwaarden om daar te parkeren”, vertelt het politiekorps van Klein-Brabant. “De drie personen kregen naast het proces-verbaal ook nog een boete voor de parkeerovertreding mee naar huis.” Naast de persoon die de parkeerkaart van een overleden persoon gebruikte, ging het in de andere gevallen om een persoon die de kaart gebruikte terwijl iemand anders hem ook gebruikte en iemand die de kaart had gebruikt, zonder dat de eigenaar van de kaart meereed in de wagen. “Weet dat deze mindervalidenkaart enkel gebruikt mag worden als de eigenaar van de kaart mee wordt vervoerd in het voertuig dat geparkeerd wordt of indien hij dat voertuig zelf bestuurt”, benadrukt de politie. Die krijgt tijdens zijn acties overigens hulp van de app ‘handi2park’. Ook in de toekost zullen dergelijke specifieke controles worden uitgevoerd.