Politie spoort exhibitionist in wieleroutfit op TVDZM

04 februari 2019

18u25 0 Bornem De politiezone Klein-Brabant heeft een onderzoek opgestart naar een mogelijke exhibitionist. Het zou gaan om een man in een wieleruitrusting. Na de feiten sloeg hij met een koersfiets op de vlucht.

De man werd voor het eerst opgemerkt op 24 januari 2019 omstreeks 18.00 uur ’s avonds. Twee vrouwen waren toen aan het wandelen op de dijk van het Zeekanaal in Bornem-Wintam. “Ter hoogte van de V. Kegelsstraat werden zij geconfronteerd met een mannelijke exhibitionist”, meldt de lokale politie.

De slachtoffers stapten naar de politie om klacht in te dienen en konden de man beschrijven. “Het zou gaan om een man van ongeveer 1,85 meter groot en vermoedelijk veertig jaar oud”, gaat de politiezone verder. “Hij was kaal of had heel kort haar en had een normaal gestalte.”

De exhitibitionist sloeg na de feiten meteen op de vlucht. Hij vertrok volgens de slachtoffers met zijn koersfiets in de richting van Ruisbroek. De man is voorlopig nog spoorloos. Voorlopig zou het gaan om een feit.

De politiezone vraagt mogelijke getuigen of mensen die hier mogelijks meer vanaf weten om hen te contacteren. Dit kan op info@pz-klein-brabant.be. “Alle relevante informatie is welkom”, besluit de politiezone.