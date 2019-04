Politie neem voertuig in beslag: “Chauffeur was dronken en had geen rijbewijs” TVDZM

08 april 2019

08u15 0

De politie van Klein-Brabant heeft afgelopen weekend op vraag van het parket een voertuig in beslag genomen. De chauffeur testte positief bij een ademtest. Opmerkelijk is dat kort daarvoor zijn rijbewijs al een keer was ingetrokken voor vijftien dagen bij een andere alcoholcontrole. Hij reed op dat moment dus zonder rijbewijs. Afgelopen week trok de politie ook nog het rijbewijs in van een 66-jarige man uit Bornem. Ook hij had een glas teveel op. In Puurs-Sint-Amands werd dan weer het rijbewijs van een 23-jarige man ingetrokken. Even daarvoor werd de politie ter plaatse gevraagd om een auto in de Veurtstraat te controleren. “Die stond er al een geruime tijd met een draaiende motor stil”, vertelt de politiezone. “Het was bij de controle dat bleek dat dat de bestuurder teveel gedronken had en drugs had gebruikt.”