Politie flitst twee extreme hardrijders: “Reed 62 kilometer per uur te snel” TVDZM

05 december 2018

17u20 5 Bornem De politiezone Klein-Brabant heeft opnieuw enkele snelheidscontroles gehouden. In totaal liepen 355 autobestuurders tegen de lamp.

De politie stond onder meer opgesteld langs de Rijksweg (N16) in Bornem en op de Dendermondsesteenweg (N17) in Puurs. Hier werden er twee extreme hardrijders geflitst. Zo reed een autobestuurder op de N16 maar liefst 152 kilometer per uur. Dat is 62 kilometer per uur sneller dan maximaal toegelaten.

In Puurs klokte een laagvlieger af op 126 kilometer per uur. Hier telt een maximaal toegelaten snelheid van zeventig kilometer per uur. Beide autobestuurders mogen binnenkort een uitnodiging verwachten van de politierechter in Mechelen. Ze riskeren een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro en een rijverbod.

Verder stond de politie ook langs de Brantsedreef en in de Sint-Amandsesteenweg in Bornem. In Puurs werd er dan weer enkel geflitst op de Dendermondsesteenweg (N17) en in Sint-Amands tot slot werd er gecontroleerd in de M. Massinstraat en op de Meir. In totaal reden er 3.868 autobestuurder voorbij de flitswagens.