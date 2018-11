Politie flitst 83 autobestuurders TVDZM

23 november 2018

De politie van Klein-Brabant heeft bij verschillende snelheidscontroles 83 autobestuurders geflitst. Allen zullen binnenkort een proces-verbaal in hun brievenbus mogen verwachten. De politie stond onder meer in de Branstsedreef in Bornem en langs de Eikerlandstraat en de Brabantstraat in Puurs. Op die drie plaatsen werden er in totaal 688 autobestuurders gecontroleerd.