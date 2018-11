Politie controleert 210 autobestuurders TVDZM

19 november 2018

08u30 0

De lokale politiezone Klein-Brabant heeft een WODCA-actie gehouden in Bornem en Puurs. De politie stond respectievelijk ter hoogte van de Scheldebrug op de N16 en langs de N17. In totaal werden er 210 autobestuurders aan de kant gezet. Ze moesten allen een ademtest afleggen. Vijf mensen liepen tegen de lamp. “Drie bestuurders bliezen positief, twee autobestuurder waren bliezen alarm”, luidt het bij de politiezone. De politie kondigt dergelijke alcoholcontroles ook aan in de toekomst.