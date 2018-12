Politie controleert 132 fietsers TVDZM

18 december 2018

11u23 0

De politiezone Klein-Brabant heeft in Bornem op twee locaties een controle gehouden bij fietsers. Zowel aan de fietserstunnel aan de Rijksweg (N16) als in de Broekstraat werden in totaal zo’n 132 fietsers gecontroleerd. “Bij vijftien van hen werd er minstens een gebrek vastgesteld”, luidde het. De politie voerde de afgelopen weken heel wat controles uit. Sinds begin december werden er in Klein-Brabant al meer dan zeshonderd fietsers gecontroleerd. Dit zowel in Bornem als in Puurs en Sint-Amands. “Tijdens deze donkere dagen van het jaar zetten we ons extra in op het toezicht op de zichtbaarheid van de fietsers. Dit zowel ’s ochtends als ’s avonds”, liet de politiezone in Klein-Brabant eerder al weten. “Deze specifieke controles zijn vooral gericht op de verkeersveiligheid van onze scholieren.” Ook de komende dagen en weken zal er verder gecontroleerd worden.