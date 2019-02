Politie betrapt vijf dronken autobestuurders TVDZM

25 februari 2019

De lokale politie van Klein-Brabant heeft bij een alcoholcontrole in Bornem vijf dronken autobestuurders betrapt. “Vier bliezen alarm en moesten hun rijbewijs afgeven voor drie uur”, meldt de politiezone. “Een autobestuurder moest dit doen voor zes uur.” De politie controleerde in totaal 141 autobestuurders. “We blijven ons verder inzetten voor meer verkeersveiligheid -en leefbaarheid in Klein-Brabant”, besluit de politie.