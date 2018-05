Plannen voor Boomstraat moeten wachten: RUP weggestemd 18 mei 2018

02u39 0 Bornem De plannen voor de creatie van een nieuw plein in de Boomstraat moeten wachten. Het nodige RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) werd op de jongste gemeenteraad weggestemd door de oppositiepartijen en Groen.

"CD&V heeft dit dossier zeer slecht aangepakt. Er is te weinig onderhandeld met de eigenaars van panden die voor de aanleg van het plein moeten worden onteigend. Als we dit plan tóch doorduwen, mogen we ons aan een jarenlange juridische strijd verwachten", aldus de oppositiepartijen. "Men wil de winkelstraat nieuw leven inblazen, maar dit kan ook op andere, minder ingrijpende manieren waarvoor niemand onteigend moet worden. De aanpassing van de rijrichting bijvoorbeeld werd niet onderzocht. De werken voor de creatie van het plein zouden voor hinder zorgen, zo maken we het onze handelaars alleen nog maar moeilijker."





Onzekerheid

Ook coalitiepartner Groen stemde weer tégen het plan van de eigen meerderheid. "We hebben dit RUP inhoudelijk mee vorm gegeven en voor ons blijft de creatie van een plein wél een belangrijk punt", aldus Tom Van Bel. "Maar dit nu goedkeuren, zou te grote gevolgen hebben: een lange juridische strijd en onzekerheid."





Burgemeester De Boeck reageert teleurgesteld. "Bij de voorlopige vaststelling stemde enkel N-VA tegen, nu plots iedereen. Alle nodige onderzoeken zijn gebeurd, de adviezen waren positief. Ik ben er zeker van dat we de laatste plooien in dit dossier hadden kunnen gladstrijken. Door dit RUP nu weg te stemmen helpen we onze handelaars niet, integendeel." (EDT)