Pidpa herstelt waterlek pas ná Dodentocht 09 augustus 2018

02u39 0 Bornem De buren van de Sint-Jozefkliniek hebben woensdag een tijdlang zonder water gezeten door een lek in de leiding onder de Kasteelstraat. "De bewoners hebben weer water, maar het lek zelf herstellen we pas na de Dodentocht", zegt Alain T'Syen van Pidpa.

"Het waterlek werd ons woensdag gemeld rond 7 uur en bevindt zich in een 'doorsteek', een buis die onder het wegdek door loopt. Als we die willen herstellen, moet de weg opgebroken worden. Dat is met de Dodentocht in het vooruitzicht géén goed idee, want vrijdag worden 13.000 wandelaars in het centrum van Bornem verwacht. Daarom hebben we de buis die lek is afgekoppeld en de watertoevoer omgeschakeld naar een andere leiding. Zo konden we de dertigtal getroffen abonnees rond 13 uur weer bevoorraden. De reparatie wordt later ingepland, wanneer ze minder hinder met zich meebrengt."





De Sint-Jozefkliniek zelf had wél nog water. "We zitten niet aangesloten op dezelfde waterleiding, dus onze werking ondervond geen hinder", zegt Anke De Herdt. "Onze spoeddienst was wel even énkel bereikbaar via de Achterweidestraat en niet via de Kasteelstraat. De omleiding werd meteen aangegeven met de nodige borden en er werd een alternatieve ingang voorzien via de personeelsparking, dus alles verliep vlot."





(EDT)