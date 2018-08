Personeel DHL blijft staken MEDEWERKERS ZIJN ONZEKERHEID OVER VERKOOP BEDRIJF BEU WANNES VANSINA

29 augustus 2018

02u31 0 Bornem Het personeel van DHL Speedpack in Bornem heeft in de nacht van maandag op dinsdag spontaan het werk neergelegd. Aanleiding is de onduidelijkheid over de toekomst van de site en de banen van de ruim 100 medewerkers. Het personeel wil actie blijven voeren tot de directie met nieuws over de brug komt.

De staking in het bedrijf op de Rijksweg ontstond midden in de nacht. De shift van 2 uur weigerde aan het werk te gaan. "De aanleiding zijn geruchten dat het bedrijf verkocht zou worden of zelfs al verkocht zou zijn. Daarover vragen we al heel lang duidelijkheid. De medewerkers zijn de onzekerheid nu beu en hebben daarom het werk neergelegd", legt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB uit. De koper waar hij naar verwijst, zou Aurelius zijn. Een investeringsgroep. Het baart ook LBC-NVK-secretaris Paul Buekenhout zorgen.





"Geen liefdadigheid"

"Zo'n investeringsfonds heeft waarschijnlijk andere intenties met het bedrijf. Die doet niet aan liefdadigheid." Buekenhout vreest dan ook saneringen en ontslagen. "Het zou anders zijn mocht een ander pakjesbedrijf de site willen overnemen, dan waren herschuivingen mogelijk. We vrezen dat dit nu niet het geval zal zijn." Rond de middag vond dan overleg plaats met de directie, maar dat draaide op niets uit. Bougrine: "Ze kwam verkondigen dat ze geen mandaat had om duidelijke informatie te verschaffen. Ik dacht eerlijk gezegd dat het een flauwe grap was. Ze ging bellen met de hoofdzetel in Bonn, maar dat telefoontje duurt nu al vijf uur. Intussen neemt de frustratie bij de mensen toe. Zolang er geen nieuws is, denk ik niet dat ze het werk zullen hervatten", aldus de vakbondsman.





Het personeel stond de ganse dag piket en is vastbesloten om actie te blijven voeren zolang de onduidelijkheid aanhoudt, dagenlang als het moet. De directie van DHL zegt de actie te betreuren en op dit ogenblik niet meer informatie te kunnen verstrekken. Een verkoop werd bevestigd nog ontkend. Gisteravond kregen de vakbonden wel de mededeling van de directie dat er vandaag mogelijk toch kan worden gepraat. "We hebben daarover een telefoontje gekregen, maar waarover het gesprek zal gaan weten we eigenlijk niet", zegt Bougrine.





Volgens Buekenhout kan er maar beter een valabel voorstel op tafel komen. "In het andere geval zal de actie blijven duren en kan deze mogelijk ook overwaaien naar andere vestigingen." DHL Speedpack is een verdeelcentrum voor grotere pakken, vooral voor bedrijven. Begin 2014 sloot DHL vestigingen in Grimbergen, Willebroek en Tisselt om de activiteiten in Bornem te centraliseren.