Pastoor-Huveneersheuvel wordt beschermd 02u32 0 Foto Legreve De kapel op de Pastoor-Huveneersheuvel. Bornem De Pastoor-Huveneersheuvel in Hingene (Bornem) is door Vlaams minister van Onroerend Erfgoed voorlopig beschermd als archeologische site. "Deze plaats heeft via de pastoor van Nattenhaasdonk een waardevolle link naar de Boerenkrijg."

"De donken of heuvels langs de Schelde waren vroeger populaire woonlocaties. Eén van hen is de Nattenhaasdonk in Bornem (Hingene). Centraal op die donk ligt de Pastoor-Huveneersheuvel. Uit archeologisch onderzoek van het agentschap Onroerend Erfgoed is gebleken dat de heuvel is ontstaan doordat de akkers die centraal op de donk lagen, zijn opgehoogd. Rondom werd een brede gracht gegraven", klinkt het. "Op deze heuvel stond vroeger een imposante hoeve -het Nethof of Boonhof- met pal ernaast tot het begin van de 19de eeuw de parochiekerk. In historische bronnen vinden we hoeve én kerk al van in de 12de eeuw terug. Het Nethof kunnen we in verband brengen met de 'ridders van Haasdonck', die in dienst stonden van de burggraaf van Gent. De pastoor van de parochiekerk van Nattenhaasdonk, Willem Huveneers, speelde in 1798 een actieve rol in de Boerenkrijg. Na een overstroming in 1825 werden de kerk en pastorij afgebroken en verplaatst naar het hogergelegen Wintam. In de 19de eeuw werden op deze plek een nieuwe kapel en een Boerenkrijgmonument opgericht, zij verwijzen samen met de naam 'Pastoor-Huveneersheuvel' naar deze historische gebeurtenis."





De bescherming als archeologisch monument heeft als doel de ondergrond van deze plaats zo intact mogelijk te bewaren. Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur Bornem een openbaar onderzoek. Binnen negen maanden beslist Bourgeois over een definitieve bescherming. (EDT)