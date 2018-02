Pas geopend en al werken nodig BEZOEKERS CULTUURCENTRUM TER DILFT KLAGEN OVER TRAPPEN ELS DALEMANS

08 februari 2018

02u31 0 Bornem De gemeente Bornem plant nu al een reeks aanpassingen aan het gloednieuwe cultuurcentrum Ter Dilft. Dat opende nog maar pas in november vorig jaar de deuren, na een groots nieuwbouw- en renovatieproject van zo'n 10 miljoen euro.

"Het vernieuwde Ter Dilft is nog maar enkele maanden in gebruik, en nu al krijgen we regelmatig meldingen van gebruikers over tekortkomingen", zegt Ivo Van Aken van oppositiepartij N-VA.





"Zo blijkt de wereldwinkel in het gebouw niet bereikbaar voor andersvaliden omwille van de trappen. Ook de grote trap naar de eerste verdieping van het gebouw is te steil, vele mensen voelen zich niet veilig bij het afdalen. Op het nieuwe plein dat werd aangelegd langs de kant van de Sint-Amandsesteenweg, werd gespeeld met niveauverschillen. Deze zijn echter helemaal niet duidelijk zichtbaar, waardoor er al enkele valpartijen plaatsvonden. Ook opvallend: in de gloednieuwe bibliotheek op de eerste verdieping is niet één toilet terug te vinden. Ook het gloednieuwe cultuurcafé zorgt voor gemor: deze is immers te klein om na een voorstelling alle bezoekers van een uitverkochte zaal op te vangen. Is er geen mogelijkheid om de zaal nààst het cultuurcafé op zo'n moment mee te openen zodat bezoekers aan het CC niet onmiddellijk moeten vertrekken door plaatsgebrek?"





Hellend vlak

Schepen van Openbare Werken Dirk Hoofd besprak de problemen ondertussen al met de architect. "Bij de aanleg van de toegang tot de wereldwinkel werd er voorgesteld om een hellend vlak aan te leggen voor andersvaliden. Deze helling zou echter storen in het geheel van het plein daarom wordt er nu met een lift gewerkt. Deze is inderdaad op slot en wie er gebruik van wil maken moet de sleutel gaan vragen", klinkt het.





"Op het plein zijn inderdaad al enkele valpartijen gemeld - vooral kinderen - maar we hopen dat de niveauverschillen hier duidelijker zichtbaar worden eens de buitenverlichting is geplaatst. Als het probleem daarna nog wordt gemeld, kunnen we de treden eventueel accentueren."





Extra leuning

"Ook over de hellingsgraad van de trap binnenin het gebouw ontvingen we al meldingen. We bestelden daarom een extra leuning die in het midden zal worden geplaatst als extra hulpmiddel. Om te helpen bij het inschatten van het dieptezicht, worden op de treden fluorescerende remstrippen aangebracht in een contrastkleur. We hebben de architect eerlijk gezegd moeten overtuigen van deze ingrepen, omdat het CC natuurlijk volgens een bepaald concept is ontworpen en ingericht. Maar de veiligheid primeert", aldus Hoofd.





Geen toilet

"Het klopt dat er geen toilet is in de nieuwe bibliotheek, die was er vroeger ook niet. De toiletten op het gelijkvloers zijn zeer goed bereikbaar, en extra sanitair boven zou heel wat plaats innemen. We moeten immers steeds gaan voor toiletten voor heren, dames en andersvaliden. Het cultuurcafé tot slot is in handen van een privaat consessiehouder, die zelf beslist wanneer hij meer ruimte nodig heeft. Wanneer het minder druk is, is de kleinere ruimte net heel gezellig. Het CC is inderdaad zo ontworpen dat de grote foyer naast het café mee kan ingezet worden op piekmomenten, en dat gebeurde de voorbije weken al. Maar wij kunnen niet beslissen wanneer de uitbater zijn capaciteit moet uitbreiden, ook al omdat hij daar zelf extra personeel voor moet inzetten."





"We kijken uit naar de aanpassingen, maar kunnen niet met alles akkoord gaan, zoals het ontbreken van een hellend vlak aan de wereldwinkel. Het is toch absurd dat we hier als overheid uitpakken met een gloednieuw en modern CC dat miljoen kost, maar geen rekening houden met mensen die minder goed te been zijn? Zij moeten al vaak genoeg om hulp vragen, ook nu weer moeten zij een omweg maken langs de balie om de sleutel van de lift te krijgen. Dit is echt een gemiste kans", besluit Van Aken.