Park d'Ursel breidt uit met 300 nieuwe bomen Els Dalemans

15 februari 2019

17u46 0 Bornem Maar liefst 300 nieuwe bomen gingen donderdag en vrijdag de grond in op een stuk weiland achteraan het park van kasteel d’Ursel in Hingene (Bornem).

“Een paar jaren geleden kregen we de kans om enkele weilanden te kopen ten oosten van het park. De twee exemplaren aan de straatkant behouden we als weiland, maar het perceel meer achterin sluit mooi aan bij het huidige bosgedeelte van ons park”, zegt directeur Koen De Vlieger.

“Daarom besloten we dit weiland te beplanten met bijna driehonderd piepjonge zomereiken, zwarte elzen, vogelkersen en wilg. Rond deze -op termijn- grotere exemplaren komt een mantel van vijfhonderd kleine boompjes en struiken: vlier, spork, sleedoorn, Gelderse roos, hazelaar en meidoorn.”

“Vorige week plantten we nog een nieuwe eikendreef aan de andere kant van ons domein, en hiervoor werden enkele reserve-exemplaren besteld. Die werden toen niet gebruikt, en we hebben die reservebomen ook op het weiland geplant. Zij zijn al een pak groter dan de 300 dunne sprieten, die nog wat meer tijd nodig zullen hebben om te groeien. Met wat geduld hopen we hier een mooi, gevarieerd bosperceel van te maken.”