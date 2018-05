Panhuis verwelkomt 'De Blauwe Koe 2.0' UITBATERS BEKEND CAFÉ VERHUIZEN NA BURENRUZIE EN RECHTZAAK ELS DALEMANS

05 mei 2018

02u24 7 Bornem Het bekende café De Blauwe Koe sluit de deuren in Hingene en verhuist naar de Barelstraat in Bornem. "We vonden in Het Panhuis dé ideale locatie voor De Blauwe Koe 2.0", zegt Tim Pauwels.

De problemen rond café De Blauwe Koe sleepten al zo'n twee jaar aan, toen de rechter begin dit jaar een uitspraak deed in het dossier rond de burenruzie. Uitbaters Tim Pauwels en Stijn Laurens kregen strikte voorwaarden opgelegd, met de bijhorende dwangsommen. "We hebben heel diep gezeten, omdat we vreesden voor het voortbestaan van ons café. Het terras moest veel kleiner worden, we mochten maar 12 activiteiten per jaar organiseren, ... We waren constant op onze hoede en dus niet meer gelukkig. Het enthousiasme waarmee we al jaren allerlei evenementen en leuke feestjes organiseren, was helemaal zoek", zegt Pauwels.





Ruimere speeltuin

"We speelden met het idee om de deuren te sluiten, toen we hoorden dat de locatie van Het Panhuis beschikbaar was. De ligging achterin de Barelstraat is ideaal. Rondom liggen vooral weilanden, een groot verschil met de buren die nu pal aan onze achtertuin grenzen. De nieuwe tuin is énorm groot, we kunnen er een ruimere speeltuin inrichten en een grote barbecue plaatsen. Omdat Het Panhuis een restaurant was, beschikken we voortaan over een professionele keuken. Dat is handig voor wie een groot feest wil organiseren, en wij kunnen dan weer ons aanbod verder uitbreiden met wel 200 bieren op fles, een mooie kaart voor snacks, ... We hebben voortaan een eigen parking en voldoende plaats op straat, dus parkeerdruk is ook verleden tijd. De kinderboerderij vlakbij is ideaal voor gezinnen met kinderen."





De toekomstplannen geven Pauwels duidelijk nieuwe moed.





Keihard verbouwen

"We hebben geprobeerd om de situatie in Hingene nog te redden, maar dat was simpelweg niet meer mogelijk. Ook hier in Bornem moeten we ons vanzelfsprekend houden aan onder andere het wettelijke aantal toegelaten activiteiten per jaar. Maar nu zal er hopelijk niét om de haverklap een combi voor de deur staan omdat ons terras gezellig vol zit op een warme zomeravond", klinkt het.





"We sluiten de deuren van De Blauwe Koe in Hingene op zondag 6 mei, daarna gaan we drie weken lang keihard verbouwen. We willen het pand dezelfde charme geven als ons cafeetje nu. Het doel is om op 1 juni de deuren van de nieuwe Blauwe Koe te kunnen openen met een groot feest. Na alle miserie van de voorbije maanden, is dit een heel grote stap in de goede richting. We hebben in Bornem meer ruimte dan in Hingene om De Blauwe Koe te laten groeien."