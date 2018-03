Palliatief team Sint-Jozef maakt 'waakdoos' 17 maart 2018

02u39 0 Bornem Een 'waakdoos', zo heet de koffer met zorgvuldig uitgezochte spullen van het Palliatief Support Team (PST) van de Bornemse Sint-Jozefkliniek. "We willen niet enkel zo goed mogelijk zorgen voor onze palliatieve patiënten, maar ook voor hun naasten die bij hen waken."

"In het verleden richtten we een ziekenhuiskamer tijdens een terminale fase in met kleine meubels en sfeerlichtjes, maar dat was eigenlijk heel omslachtig. We gingen daarom op zoek naar iets concreets dat die moeilijke momenten en lange slopende uren op de kamer wat kon verlichten", zegt Caroline Van Goethem, die met het idee voor de 'waakdoos' op de proppen kwam.





Zintuigen

"We merken dat mensen die waken vaak niét willen slapen, urenlang zitten ze op een stoel naar de ademhaling van hun geliefde te luisteren. De tijd gaat zo wel heel traag voorbij. Wij vulden daarom een koffer met boeken, gedichten, een kleurboek voor volwassenen, kruiswoordraadsels en een kaartspel... We stopten er een geurverstuiver bij, omdat we weten dat dit mensen ontspant en minder angstig maakt en massageolie zodat men de handen van de patiënt nog kan masseren. Verder vind je theelichtjes, zakdoekjes, wat pepermunt en andere in de koffer terug. Vaak ontstaan er tijdens bijvoorbeeld zo'n handmassage de laatste gesprekken, worden er toch nog dingen uitgesproken. We zijn bij de samenstelling heel instinctief te werk gegaan, hebben ons gebaseerd op de zintuigen. Het enige wat nog ontbreekt is muziek, maar het is ook moeilijk inschatten wat iemand graag hoort. Op termijn hopen we nog steeds op een volwaardige palliatieve eenheid in de SJK, maar vanaf nu kunnen we al met onze waakdozen aan de slag."





De sponsoring voor de waakdozen komt van Club Actief Bornem en Leo Club Klein-Brabant. "Wij kregen de vraag tot financiële steun, en twijfelden geen seconde", klinkt het. "Ook verschillende van onze leden moesten al waken bij een geliefde, en het zijn net die kleine dingen die -samen met goede zorgen en een luisterend oor - op zo'n moment een groot verschil maken." (EDT)