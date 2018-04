Palingfestival trakteert mensen met beperking op boottocht 28 april 2018

02u44 0 Bornem Meer dan 300 mensen met een beperking scheepten vrijdagochtend in Mariekerke (Bornem) in voor een rondvaart met de luxe-plezierboot 'Verdi'. Ze werden op de uitstap getrakteerd door de vzw Palingfestival.

"We organiseerden nu al 46 edities van ons driedaagse eetfestijn voor het goede doel. Met de opbrengst steunen we jaarlijks verschillende instellingen voor mensen met een beperking en socioculturele organisaties in en rondom Klein-Brabant. De laatste jaren deelden we zo telkens meer dan 100.000 euro uit", zegt Palingfestival-voorzitter Danny Luyckx.





Jaarlijkse traditie

"Maar we organiseren daarbovenop ook zelf graag een activiteit met onze opbrengst en dat is deze jaarlijkse boottocht op de Schelde. 's Middags krijgen alle aanwezigen ook een gratis lunch. Het is ondertussen een jaarlijkse traditie geworden om deze mensen met een beperking en hun begeleiders even in de watten te leggen."





Met deze uitstap achter de rug, is de vzw Palingfestival alweer druk in de weer met de 47ste editie van het evenement, op 19, 20 en 21 mei 2018.





600 vrijwilligers

"Onze 600 vrijwillige medewerkers hopen ook nu weer bijna 20.000 bezoekers te mogen ontvangen en hen op drie dagen tijd meer dan 7.000 kilogram 'Paling in 't Groen op zijn Mariekerks®' te kunnen serveren."





Meer informatie is te vinden op de website www.palingfestival.be





(EDT)