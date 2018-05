Palingfestival serveert 7.000 kilogram vis 22 mei 2018

Dankzij het mooie weer had het Palingfestival in Mariekerke afgelopen weekend een pak meer eters dan de twee voorgaande edities. "Zaterdag was wat minder, maar dat hebben we zondag en maandag - traditioneel onze drukste dag - ruimschoots goedgemaakt met een heel mooie opkomst", zegt Danny Luyckx, voorzitter van de vzw Palingfestival-Mariekerke. Volgens eerste ramingen kwamen er gespreid over de drie dagen zo'n 13.000 eters genieten van 'Paling in 't groen op zijn Mariekerks'. Voor hen stond bijna 7.000 kilogram vis klaar. De opbrengst gaat naar twintig caritatieve instellingen. Op maandag vond ook de kunstmarkt Tussen tent en Schelde plaats. (WVK)