Palingfestival schenkt 5.790 euro aan Huize de Veuster 20 februari 2018

Huize de Veuster uit Tremelo heeft onlangs tijdens haar jaarlijks nieuwjaarsreceptie haar sponsors en vrijwilligers van het afgelopen jaar bedankt. In 2017 mocht het bezigheidstehuis voor mensen met een beperking van verschillende sponsors in totaal meer dan 20.000 euro aan giften ontvangen. Van alle liefdadigheidsactiviteiten voor Huize de Veuster leverde het jaarlijkse Palingfestival in Mariekerke (Bornem) het meest op. De organiserende vzw kon dankzij de 46ste editie van het eetfestijn een cheque van 5.790 euro schenken. Het geld zal worden besteed aan de 300.000 euro kostende uitbreiding die de voorziening kortelings wil realiseren. De 47ste editie van het Palingfestival vindt dit jaar op 19, 20 en 21 mei plaats.





(SPK)