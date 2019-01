Oude plataan keert terug als kunstwerk in nieuwe ziekenhuis Els Dalemans

30 januari 2019

17u04 0 Bornem De oude plataan, die vroeger aan de vijver van de Sint-Jozefkliniek in Bornem stond, keert symbolisch terug naar de nieuwbouw. “De boom moest wijken voor de uitbreiding van het ziekenhuis. Maar met dit kunstwerk staat hij er weer”, zegt kunstenaar Jean-Pierre Grumeau.

Wekenlang al werkt Grumeau meters hoog boven de grond, in de nieuwe inkomhal van campus Bornem van het AZ Rivierenland -de vroegere Sint-Jozefkliniek. Met een hoogtewerker brengt hij er een gigantische muurschildering aan.

“Samen met hoofdarts Myriam Callaert ging ik op zoek naar een passend kunstwerk voor de nieuwbouw, en ik herinnerde mij de mooie plataan in de tuin van de ziekenhuiszusters. Van de boomstam werd een schijf bewaard, en daarmee ging ik aan de slag.”

“De doorsnede wordt een zitelement, en van daaruit vertrekken op de grond lijnen die de schaduw van een boom symboliseren. Deze lopen verder tegen de muur, over de ramen heen, waar de stam bladeren krijgt. Helemaal tegen het plafond tekende ik vogels die wegvliegen. Zo is de schaduw van onze plataan weer aanwezig in het ziekenhuis.”

“Achter het kunstwerk schuilt ook een symboliek: wie of wat er niet meer is, wordt herinnerd en vaak is die herinnering zelfs nog iets mooier. Bij het kunstwerk hoort het gedicht ‘Oosterse platanen’, waar ik samen met Myriam 2 jaar aan werkte tot élk woord klopte. We beschrijven de combinatie van vreugde en verdriet in een plek als dit ziekenhuis.”

Voor Grumeau was het de eerste keer dat hij zo’n groot werk op zo’n hoogte maakte. “Ik ben ontwerper en beeldend kunstenaar, dus heb al heel wat ervaring. Maar toch was het even bibberen, die eerste uren in dat kleine bakje van de hoogtewerker. Gelukkig heb ik een vast hand (lacht). Ik ben alvast heel tevreden met het resultaat, en hoop dat de vele medewerkers, patiënten en bezoekers van het ziekenhuis dat ook zullen zijn.”