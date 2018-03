Orde van Hingene focust op verenigingen in nieuwe expo 24 maart 2018

02u33 0 Bornem De erfgoedkring Orde van Hingene organiseert dit weekend haar intussen vijfde tentoonstelling. Dit keer ligt de focus op de verenigingen en het verenigingsleven van Hingene, Wintam en Eikevliet.

"We willen met onze expo een ode brengen aan het rijke verenigingsleven in onze gemeente", zegt Ivo Van Aken. "We lanceerden een oproep en kregen van onze inwoners en verenigingen zo'n 900 foto's ingestuurd. Daaruit selecteerden we 264 exemplaren, de oudste foto is van 1880. De beelden werden gedigitaliseerd en grafisch bewerkt in 22 pancartes. We tonen ook bewegende beelden, bijvoorbeeld een nostalgisch filmfragment van de 'Koninklijke fanfare Sint Margarita' uit 1958. Het geheel wordt verder aangevuld met unieke voorwerpen: de aansluitingskaart van KVK Hingene uit 1942, het vaandel van Tateljeeke uit 1978, Chiro-kampboekjes uit 1979, de vlag van de Landelijke Gilde uit 1902..."





142 verenigingen

"We hebben dankzij al dit materiaal de namen kunnen verzamelen van maar liefst 142 verenigingen die in de loop der tijd actief waren in Hingene. Het waren er waarschijnlijk een pak meer, maar de verenigingen werden niet allemaal geregistreerd. De oudste die we konden terugvinden, is de schuttersvereniging uit 1520", aldus Van Aken."We tonen het resultaat van ons onderzoek dit weekend, en hopen zo veel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met hun lokale geschiedenis. Iedereen zal wel iemand -een familielid, vriend of buur- herkennen op één van de foto's."





'Verenig Hingene', op zaterdag 24 en zondag 25 maart telkens van 11 tot 19 uur in taverne Sint-Margaretha, Sint-Margarethaplein 4 in Wintam (Bornem). (EDT)