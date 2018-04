Oppositie en Groen stellen herinrichting Boomstraat uit 25 april 2018

02u41 0 Bornem De herinrichting van de Boomstraat in Bornem, met onder meer een nieuw plein, zal nog even moeten wachten. De definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de straat werd op de jongste gemeenteraad verdaagd door een wisselmeerderheid van de oppositiepartijen én coalitiepartner Groen.

"CD&V heeft amper rekening gehouden met de opmerkingen vanuit de gemeenteraad en met de bezwaren die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Er is ook te weinig onderhandeld met de eigenaars van panden die voor de aanleg van het plein moeten worden onteigend", klonk het. "Als we dit plan nu tóch doorduwen, mogen we ons aan een jarenlange juridische strijd verwachten. We hebben twee opties: het plan volledig afkeuren, of met een maand uitstellen. Maar onze voorwaarde voor dat laatste is dat de burgemeester nu wél zijn huiswerk maakt: ga praten met de eigenaars, zorg dat dit project door iedereen gedragen wordt en kom met een volledig dossier terug."





Burgemeester Luc De boeck (CD&V) stemde in met de verdaging van het punt.





"Ik wil het risico niet lopen dat het plan niet wordt goedgekeurd. Maar die maand gaat geen verschil maken, want met sommige mensen valt niet te praten", legt De boeck uit. "Bovendien hebben we eerst dit RUP nodig om een ontwikkelaar voor het project te zoeken, die samen met ons een voorstel kan uitwerken om de eigenaars te overtuigen. We willen niet per se onteigenen, wél samen met deze mensen de Boomstraat weer levendiger te maken."





