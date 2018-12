Opnieuw controle-actie op fietsverlichting TVDZM

14 december 2018

14u12 0

In Bornem werd er door de lokale politiezone Klein-Brabant opnieuw gecontroleerd op het gebruik van de verplichte fietsverlichting. De politie stond onder in de Molenveldweg en langs de Pedro Colomalaan. “Er werden 44 fietsers gecontroleerd”, meldt de politiezone. “Vier ervan reden zonder verlichting.” De controle-actie kadert in het verkeersveiligheidsplan van de politie in Klein-Brabant.