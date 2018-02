Oplichtster moet minderbegaafde man 35.500 euro 03 februari 2018

03u06 0

De rechter heeft een 43-jarige vrouw uit Bornem schuldig bevonden voor het misbruik van vertrouwen en oplichting van een minderbegaafde man. De vrouw troggelde duizenden euro's af om onder meer haar eigen gokschulden af te betalen. Ze kreeg een straf met voorwaarden.





Gedurende een acht maanden lang ging de vrouw regelmatig geld 'lenen' bij het slachtoffer. Volgens hem ging het in totaal om zo'n 40.000 euro. De vrouw stapte naar het slachtoffer met het verhaal dat ze geld nodig had om haar zoon te onderhouden, om de huishuur en deurwaarders te betalen en ook haar gokschulden te kunnen terugbetalen. In ruil, zo stelde zowel het parket als de burgerlijke partij, zou ze - eens schuldenvrij - een relatie starten met de man. Die was minderbegaafd en dat maakte de feiten voor het parket extra zwaar. De feiten kwamen aan het licht toen het slachtoffer ook zijn pensioensparen en levensverzekering wou gaan inruilen op de bank. Nadien werden de ouders ingelicht alsook de politie. De vrouw ontkende niet helemaal maar haar verdediging voegde toe dat het niet om zoveel geld ging. De rechtbank legde haar een autonome probatiestraf op van twee jaar. Aan het slachtoffer moet ze 35.500 euro aan schadevergoeding gaan betalen. (TVDZM)