Oplichtster koopt trouwkleed met spaarcenten bejaarde (91) 05 juni 2018

02u55 0 Bornem Een 54-jarige vrouw uit Buggenhout heeft van de rechter in Mechelen een celstraf van twaalf maanden met uitstel gekregen. De vrouw lichtte een 91-jarige vrouw uit Bornem op voor zo'n 30.000 euro.

Rechter Erika Colpin tilde bijzonder zwaar aan de feiten. "U leefde uw leven met de spaarcenten van een oude dame die haar geld nodig had", zei ze. "Niet enkel is dit een absoluut gebrek aan respect, u heeft ook geen enkel schuldinzicht. Wat duidelijk is omdat u nog geen cent heeft terugbetaald." De vrouw was de voormalige vertrouwenspersoon van het slachtoffer. "Eerst was beklaagde enkel haar pedicure, later kreeg ze ook de bankkaart en de pincode", zei de openbaar aanklager destijds. Maar blijkbaar gebruikte ze de kaart niet enkel voor de boodschappen. Zo bleek uit verder bankonderzoek. De vrouw financierde onder meer haar trouwkleed met de spaarcenten van het bejaarde slachtoffer en kocht er naast tal van luxeproducten ook charcuterie mee aan bij de beenhouwer. Het bejaarde slachtoffer zelf kon zich geen burgerlijke partij meer stellen. Ze overleed een tijdje terug. Naar verluidt aan de gevolgen van een gebroken hart. Ze doneerde haar erfenis aan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde. Aan hen moet ze een schadevergoeding betalen van 22.991 euro. (TVDZM)