Op reuzenflamingo het Breevenbad in 09 april 2018

Het zwembad in recreatiedomein Breeven in Bornem blies zondag 40 kaarsjes uit. Om die bijzondere verjaardag te vieren, werd het zwembad omgetoverd tot een waterparadijs, met opblaasspeeltoestellen, reuzenflamingo's, een stormbaan, een schattenjacht, eendjes vissen... Alle aanwezigen werden getrakteerd op gratis hotdogs en toegang tot de bubbelbaden. "Toen het Breevenbad de deuren opende, was het het meest moderne zwembad van België. Bornem gebruikte het vijverwater buiten in combinatie met ozonontsmetting, er waren afzonderlijke lockers in plaats van een vestiaire, automatische toegangscontrole, camerabewaking en een Finse overloopgoot... VRT kwam er toen zelfs een reportage over maken", weet Bornems burgemeester Luc De boeck (CD&V).





Massagebad

"We zijn steeds blijven investeren in ons zwembad, in 1999 werd het geheel volledig vernieuwd met een glijbaan, draaibad, peuterbad, massagebad, whirlpools, ... Al 40 jaar zijn we bijna 7 dagen op 7 en nagenoeg elke feestdag open, goed voor ruim 185.000 zwemmers per jaar." (EDT)