Op naar 43ste veroordeling: beroepscrimineel staat terecht voor diefstal van versterker Tim Van der Zeypen

18 maart 2019

14u05 0 Bornem Bornems beroepscrimineel Turgut E. stond maandagochtend opnieuw voor de correctionele rechter in Mechelen. Hij moest zich komen verantwoorden voor de diefstal van een versterker en enkele audioboxen. Als hij wordt veroordeeld, komt de teller op zijn strafregister op 43 te staan.

De feiten dateren uit 2016. Toen huurde E. een deeltje van een loods in Sint-Amands. De eigenaar stelde vast dat er verschillende spullen waren ontvreemd. “Het gaat om een versterker en enkele audioboxen”, klonk het bij de openbaar aanklager. Kort na de vaststelling werd klacht ingediend bij de politie. E. werd verschillende keren uitgenodigd voor verhoor maar daagde nooit op. Maandag verscheen hij ook aangehouden voor de rechter.

Inbraken, drugs en slagen en verwondingen

E. is helemaal geen onbekende voor het gerecht. De man heeft op dit moment al 42 correctionele veroordelingen achter zijn naam staan. Zo werd hij al veroordeeld voor diefstallen, inbraken, drugsdelicten en slagen en verwondingen. In 2015 zou hij zelfs hebben geprobeerd om te ontsnappen uit de gevangenis in Mechelen. Hij zat toen in de cel in afwachting van zijn proces. “Meneer leert duidelijk niet dat hij van andermans spullen moet blijven”, besloot de aanklager in zijn vordering. Hij eist nu een celstraf van zes maanden en een geldboete van 800 euro.

“Marginaal”

”De feiten werden staalhard betwist door E. “Excuses meneer de rechter maar deze man is een marginaal. Een huisjesmelker. Die spullen waarvan hij zegt dat ik ze heb gestolen, heeft hij zelf gestolen”, klonk het bij E. “Er zijn nog andere huurders van die loods. Wie zegt dat ik die heb gestolen? Bovendien hebben ze bij de huiszoeking niets gevonden.” Hij vroeg de vrijspraak. Als de rechter daar niet op in gaat, hangt E. ook nog schadeclaim van zo’n 15.000 euro boven het hoofd.

Vonnis op 8 april.