Ook het behang moet verhuizen GOUDLEDEREN DOEKEN SINT-BERNARDUSABDIJ VEILIG OPGEBORGEN ELS DALEMANS

19 februari 2018

02u38 5 Bornem Na de kostbare boeken en kunstwerken, is nu ook het waardevolle goudlederen behang van de Sint-Bernardusabdij in Bornem veilig opgeborgen. "De renovatiewerken zijn volop aan de gang, en we vreesden dat de koude temperaturen en stof van de werf de doeken zouden beschadigen. Ze liggen nu veilig opgeborgen, tot ze weer in de abdij kunnen schitteren", zegt archivaris Gert Van Kerckhoven.

"De aannemer restaureert op dit moment de buitenkant van de abdij, zowel de daken als gevels, ramen en alle houtwerk wordt stevig onder handen genomen. Hier komt niet alleen heel wat stof bij vrij, het was de voorbije weken met de ramen wijd open ook binnen erg koud. Wij vreesden dat het goudlederen behang, dat in de vroegere ontvangstkamer van de abt hingen, hierdoor schade zouden kunnen oplopen. Daarom haalden onze medewerkers van de gemeentelijke uitvoeringsdienst de 10 panden van de muur, om ze veilig op te bergen in een andere ruimte. De panden van wel 2 meter hoog en 1,40 m breed worden daar in de best mogelijke omstandigheden gestockeerd, met een constante en goede temperatuur. De aannemer kan nu ook vlotter doorwerken", zegt Van Kerckhoven.





Notities

"Bij het verwijderen van het behang deden we nog een leuke ontdekking: op de muren vonden we notities die de geschiedenis van het behang vertellen en ons zo meteen een schat aan informatie opleveren. Het goudleder zou dateren van de periode 1760-1780, en afkomstig zijn uit het bisschoppelijk kwartier van de Sint-Bernardsabdij Hemiksem. In 1898 werd het vanuit Gastel naar de Bornemse abdij overgebracht, bij de verbouwing van de pastorij in Gastel", zegt Van Kerckhoven. "Het was abt De Bie - die later generaal-abt zou worden in Rome - die op dat moment grote verbouwingen liet uitvoeren in de abdij en het bijzondere behang naar Bornem liet komen. Broeder Alanus Buys en pater Eugenius Dirickx van Rosendaal brachten dit behang in het salon aan. Tijdens WO1 werden de panelen weggenomen, in april 1928 werden ze terug tegen de muren geplaatst. Ook de medewerkers het Bornemse huis Schilders, dat in maart 1942 elk pand een versierde lijst rondom gaf, lieten datum en handtekening achter het behang."





"Dit soort goudleder behang was niet alleen een uiting van rijkdom - vooral de adel en hogere geestelijken pronkten ermee - maar het had ook een isolerende functie in de toen vaak minder goed verwarmde huizen. De panden werden met kleine nageltjes aan de muren van de belangrijkste ruimtes gehangen. Er bestaat niet zó veel van dit behang meer, de inventaris van 17de en 18de eeuws goudleder in Vlaanderen meldt in totaal 38 gebouwen met gelijkaardig behang", zegt Van Kerckhoven.





Zonlicht

"Sowieso zal de restauratie van de panden nodig zijn. Enkele hingen jarenlang in het directe zonlicht, zij zijn het meest beschadigd. Andere vertonen dan weer scheuren of kleine gaatjes. Toch zijn ze ongelooflijk waardevol en uniek. Op één van de panelen zien we een glimp van hoe het goudleder er vroeger uitzag - voor er een dikke laag vernis over ging - en de kleuren en motieven zijn indrukwekkend mooi. We hopen op subsidies om het goudlederen behang te laten restaureren, zodat het over enkele jaren weer kan schitteren in onze gerenoveerde Sint-Bernardusabdij."