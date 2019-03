Ongezien: Dodentocht op twee uur tijd uitverkocht Wannes Vansina

23 maart 2019

13u11 57 Bornem Wie nog wil deelnemen aan de Dodentocht in Bornem en nog niet over een ticket beschikt, is eraan voor de moeite. Alle tickets waren op twee uur tijd de deur uit.

“We willen de 50ste Dodentocht gepast vieren”, luidde het vrijdag nog bij de organisatoren. Ze blijken niet alleen. Vandaag ging de verkoop om 9 uur van start, iets na 11 uur was er geen plaats meer vrij.

De organisatie wist dat de vraag groot zou zijn, maar hier staat ze toch van te kijken. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Vorig jaar deden we er drie weken over om de 13.000 tickets te verkopen”, zegt Frans De Leeuw, hoofd IT van de Dodentocht.

De vijftigste verjaardag heeft daar volgens hem zeker iets mee te maken. “Veel mensen heb ik persoonlijk horen zeggen dat ze omwille van de verjaardagseditie nog eens zouden deelnemen. Het was ook een enorme hype op sociale media. Ik denk dat we zeker 20.000 tickets hadden kunnen verkopen, maar dat is organisatorisch niet haalbaar.”

De Dodentocht werkte overigens met een nieuw ticketingsysteem, net omwille van de grote interesse. Het werkte naar behoren, al heeft de website het volgens De Leeuw wel zwaar gehad. Wie nog geen ticket heeft, kan zich op een wachtlijst laten zetten. Ook die groeit heel snel aan. De Dodentocht start vrijdag 9 augustus.

Zij die naast een ticket grepen, reageerden teleurgesteld. Een Dirk moet het zo zonder zijn stapmaatje stellen, een Bert ziet zijn plan om voor de tiende keer deel te nemen tijdens de 50ste editie in het water vallen. “Belachelijk! Geef trouwe wandelaars voorrang.” Nathalie suggereerde een tweede weekend. “Tomorrowland toestanden, check.”