Olie weggepompt uit beek in Dijkstraat 02u48 0 Bornem De civiele bescherming is gisteren in Weert, deelgemeente van Bornem, lange tijd bezig geweest met het opruimen van olie. Op het wateroppervlak van een sloot dreef olie.

In de Dijkstraat in Weert is olievervuiling opgemerkt in een sloot. Die kwam er nadat een eigenaar van een woning water dat was vermengd met olie uit een kruipkelder had weggepompt.





Veel regen

De olie en het water waren in de kelder terechtgekomen als gevolg van de hevige regenval van de afgelopen dagen. Via een verluchtingsgat in een stookolietank, die voor de verwarming zorgt in de woning, kwam de brandstof samen met het water in de kruipkelder terecht. De eigenaar pompte het water weg zonder zich te realiseren dat het vervuild was.





De brandweerpost Bornem van de zone Rivierenland heeft de olie op het wateroppervlak van de sloot afgedekt om verdere verspreiding te voorkomen. De civiele bescherming heeft de olie opgepompt. (TVDZM)