OCMW laat senioren samenwonen BIJKOMEND PROJECT IN GASTHUISSTRAAT ELS DALEMANS

02u54 0 Foto Aerts Marc OCMW-voorzitter Gil Van den Berghe voor het huis dat het OCMW heeft aangekocht en het gebouw met de serviceflats. Bornem Het OCMW plant in samenwerking met de kerkraad een samenwoonproject voor senioren. "Ons doel is om naast onze 'gewone' assistentiewoningen in de Gasthuisstraat ook een flat te bouwen met verscheidene slaapkamers. Zo kunnen senioren er samenwonen, met toch elk hun eigen plekje", zegt OCMW-voorzitter Gil Van den Berghe (CD&V).

"We grepen de kans om in de Gasthuisstraat de woning aan te kopen die net naast de spooroverweg staat", zegt OCMW-voorzitter Gil Van den Berghe. "Dat huis grenst aan het oudste gedeelte van onze huidige assistentiewoningen. Het oorspronkelijke plan was om er een gezin in onder te brengen. Maar de woning had al enige tijd leeggestaan en bleek bovendien fel verouderd. Het pand moest grondig gerenoveerd en geïsoleerd worden, wat het OCMW meer zou kosten. Als we dan toch zwaar zouden moeten investeren, besloten we meteen andere pistes te onderzoeken."





"Zo kwamen we op het idee om op deze locatie een 'co-housing' of samenwoonproject uit te werken, specifiek voor senioren. Het nieuwbouwproject zal aansluiten op de bestaande assistentiewoningen, de gevel krijgt hetzelfde profiel en dezelfde steen. Op de eerste en tweede verdieping van de nieuwbouw plannen we enkele 'gewone' serviceflats. Op de gelijkvloerse verdieping willen we de muren van de flat slopen en het geheel uitbreiden met een nieuwbouwgedeelte. Zo kunnen we hier één grote woonst creëren, met een drietal aparte slaap- en badkamers."





"Dit samenwoonproject is geschikt voor senioren die niet graag helemaal alleen willen wonen zoals in een klassieke assistentieflat, maar ook niet naar het woonzorgcentrum willen verhuizen. Hier heeft ieder zijn eigen slaapkamer met tv-hoek en privébadkamer, maar de leefruimte en keuken zijn wel gemeenschappelijk. De bewoners zullen moeten overleggen: wie doet boodschappen, wie kookt, ... Vanzelfsprekend kunnen ook deze bewoners gebruik maken van onze diensten in het dienstencentrum, net zoals de bewoners van onze assistentieflats. Met dit proefproject kunnen we ontdekken of dit soort van woonvorm succes kan hebben in Bornem", vervolgt de OCMW-voorzitter.





Bouw start in 2019

"Het idee is nu uitgewerkt, in 2018 gaan we met een architect aan de slag en bereiden we onze bouwvergunningsaanvraag voor. Als het adminstratieve luik afgerond is, hopen we de bouwwerken in 2019 op te starten. Een concrete prijs kunnen we nu nog niet op het project plakken, wel sloten we een overeenkomst af met de kerkraad van Bornem die ons financieel wil steunen om dit project te realiseren. We moeten uitbreiden, want nu al telt onze wachtlijst meer dan zestig senioren. Die moeten minstens twee jaar geduld oefenen voor ze naar een assistentiewoning kunnen verhuizen."