Obstakelrun verenigt mensen met en zonder beperking 05 april 2018

02u39 0

Een sportief evenement organiseren waar zowel mensen zonder als mét beperking aan kunnen deelnemen. Dat is het doel van 'Only The Strong Survive', een obstakelrun op 15 april georganiseerd door Bornemnaars Dieter Vermeulen en Marie Nys.





"Evenementen zoals de 'Spartacus Run' worden alsmaar populairder, maar ze worden ook alsmaar groter én duurder. Wij gaan met onze 'Only The Strong Survive'-obstakelrun in recreatiedomein Breeven voor een toegankelijke versie voor iedereen", zegt Nys. "We bouwen het domein om tot een 'strijdveld' met hindernissen op maat: een parcours van 2 km voor kinderen van 5 tot 11 jaar oud, jongeren van 12 tot 15 jaar oud moeten hindernissen nemen over 5km. Vanaf 16 jaar hebben deelnemers de keuze om 5 of 10 km af te leggen, met in totaal meer dan 20 obstakels."





"Onze vierde wedstrijd heet 'Only The Specials Survive', een wedstrijd voor G-sporters met een verstandelijke beperking. Zij zullen een parcours van 2km afleggen, met of zonder begeleiding. We hebben zelf geen weet van andere evenementen waar zowel mensen met als zonder beperkingen samen aan kunnen deelnemen. Aan fysieke beperkingen zoals een rolstoel is het parcours dit jaar nog niet aangepast."





Info en inschrijvingen: onlythestrongsurvive.org, een deel van de opbrengst van het evenement gaat naar Huize de Steiger in Branst. (EDT)