Nutskasten krijgen historische look Els Dalemans

22 november 2018

12u33 3 Bornem De nutskasten in de Klein-Brabantse gemeenten Bornem, Puurs en Sint-Amands kregen een historische look. De saaie, grijze elektriciteitskasten die straten en pleinen ontsieren, werden bestickerd met historische foto’s van de omgeving.

In Bornem vind je de vroeger-en-nu-beelden onder andere op het Stationsplein, in de Kloosterstraat en op het Slijkneuzenplein. In Puurs kom je de nutskasten tegen op de Hondsmarkt, aan het station en het op Kerkplein. Sint-Amands sluit het rijtje met stickers in de Kasteeldreef en Emiel Verhaerenstraat. Ook in alle Klein-Brabantse deelgemeenten vind je de historische nutskasten terug.

De Intergemeentelijke Onroerende Erfgoeddienst Igemo zette de schouders onder de coördinatie van het project, de gemeentebesturen en heemkringen zochten de foto’s uit en de Puurse drukkerij Baeté zorgde voor de uitvoering. Ook in Mechelen, Lier en Duffel vind je ondertussen al bestickerde nutskasten.