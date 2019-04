Nog exact één jaar tot première van vernieuwde Passiespel 'Passie 2.0 2.0' Els Dalemans

03 april 2019

17u28 0 Bornem Over exact één jaar is het zover: dan vindt op de kerkberm in Mariekerke (Bornem) de première plaats van het vernieuwde Passiespel ‘Passie 2.0 2.0'. “Alles is nieuw: het verhaal, de acteurs, het decor en het licht, de muziek en meer. Deze totale ‘make-over’ was nodig om het publiek weer te boeien en ons Passiespel te kunnen blijven spelen”, zegt voorzitter Raf Joos.

“Het Passiespel ‘Kristus Aan De Schelde’ van Bert Peleman werd voor de eerste keer opgevoerd in 1971, met de Mariekerkse kerkberm als decor. De eerste edities vonden om de drie jaar plaats, vanaf 1990 werd dat om de vijf jaar. Tijdens topedities telden we wel 4.000 toeschouwers. Maar de belangstelling van het publiek nam af, en we beseften dat het tijd werd om het geheel te vernieuwen”, aldus Joos.

De ploeg ging eerst en vooral op zoek naar een nieuwe auteur, en dat werd Frank van Mossevelde. Hij schreef het verhaal ‘De zoon van een timmerman’. “Ik heb eerst ‘ja’ gezegd en pas achteraf ten volle beseft hoe waardevol het Passiespel is voor deze regio. De druk werd toen meteen een pak groter (lacht). Ik heb geprobeerd het verhaal te moderniseren door er bijvoorbeeld geen heiligen meer in te verwerken. Wel vertel ik over het zoeken van mensen naar hun plaats in de wereld, wie ze zijn en voor welke waarden ze willen staan. Passie 2.0 2.0 gaat over liefde en vergeving, over macht en haat, bedrog en misleiding, en vooral over hoop.”

“In het verleden werd de tekst van het Passiespel -in rijmvorm- opgenomen en speelde men tijdens de voorstelling de band af. Ook dit wordt anders: nu zullen acteurs de tekst live brengen, zodat de scènes veel krachtiger, emotioneler, soms ook komischer worden. Speciaal voor Passie 2.0 2.0 componeerde Tom Hondeghem nieuwe muziekstukken, die live zullen worden gespeeld door een 40-koppig harmonie-orkest.”

De professionele regisseur van 2.0 2.0 wordt Jaak Lema. “Ik ben zelf nog maar 35 jaar oud, dus was minder bekend met de wereld van de passiespelen. Wat mij meteen duidelijk werd, is dat het voorstellingen voor en door het volk zijn. Ook de traditie is enorm belangrijk, die gaan we dus behouden én versterken”, klinkt het. “De locatie blijft dezelfde, maar de tribune wordt verplaatst zodat het publiek voortaan zicht heeft op de mooie Schelde en het kerkje. Onze cast is bijna volledig samengesteld en telt zo’n 100 mensen. Reken daar 40 muzikanten en zeker evenveel medewerkers bij, en je beseft dat dit een groot project is.”

“We hebben al ontzettend hard gewerkt, maar er moet de komende maanden nog heel veel gebeuren”, vult Joos aan. “Vanaf september starten de repetities, we plannen er minstens 2 per week. Vanaf januari wordt dat aantal opgedreven, en zullen we op de kerkberm zelf repeteren. De kaartenverkoop gaat nu ook al van start, we spelen in totaal 10 voorstellingen tussen 3 en 19 april 2020. Tickets bestellen kan via www.passie2020.eu en www.terdilft.be.”