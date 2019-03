Nieuwe voorzitter voor IEDEREENBORNEM Els Dalemans

28 maart 2019

11u49 0 Bornem Roel Van Eetvelt (29) is de nieuwe voorzitter van IEDEREENBORNEM. Die politieke partij -die leden van sp.a, Groen, Beter Bornem, B!Democratisch en een groep onafhankelijken verenigt- bestuurt sinds januari samen met N-VA de gemeente Bornem.

Het nieuwe bestuur van IEDEREENBORNEM werd verkozen voor een termijn van twee jaar. Roel Van Eetvelt krijgt als voorzitter de steun van twee ondervoorzitters: Danny Peeters en Muriel Van den Abbeele. Zij nemen ook de functies van secretaris en politiek commissaris op zich. Evi Van Huffel zet haar schouders onder het communicatieteam, Brecht Sohier zal waken over de partijfinanciën. Anne Peeters coördineert de evenementen en Geert Mertens zal instaan voor de ledenwerving.

“Ons doel is om onze jonge gemeentepartij verder uit te bouwen en onze schepenen, gemeenteraadsleden en bestuurders goed te ondersteunen in het besturen van Bornem. Dit doen we heel graag samen met iedereen die zich op welke manier dan ook wil inzetten om mee te werken aan en in onze gemeente. We doen daarom een oproep aan verenigingen, burgers maar ook andere partijen die zich ook willen engageren: alle helpende handen en goeie ideeën zijn welkom.”