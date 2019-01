Nieuwe reeks 'Multimove' laat kinderen bewegen Els Dalemans

11 januari 2019

15u46 0 Bornem De Bornemse sportdienst organiseert een nieuwe reeks ‘Multimove’ in sportcentrum Breeven. De eerste les vindt plaats nu zaterdag 12 januari.

“Multimove is een bewegingsprogramma voor kinderen van 3 tot 8 jaar oud. De focus ligt bij de oefeningen op de algemene motorische ontwikkeling van 12 fundamentele bewegingsvaardigheden. Dit zijn bewegingsvaardigheden zoals dribbelen, glijden, heffen, dragen... Deze vaardigheden zijn al op jonge leeftijd belangrijk voor de motorische ontwikkeling”, klinkt het.

“Tijdens Multimove komen wekelijks een aantal van die vaardigheden aan bod, en zo wordt meteen een brede basis gelegd voor een hele reeks sporten. Want wie kan springen, landen, lopen, vangen, werpen… kan later ook beter badmintonnen, basketten, rugby spelen…”

“De Bornemse sportdienst organiseert Multimove sinds begin 2017, in totaal namen al 349 kinderen deel. De lessen vinden telkens plaats op woensdag van 14 tot 15 uur en op zaterdag van 14 tot 15 uur. Als er voldoende deelnemers zijn, wordt een tweede reeks georganiseerd, van 15 tot 16 uur. Een lessenreeks van 10 lessen kost 30 euro. Inschrijven kan via de website www.bornem.be, of aan de balie van sportcentrum Breeven. Ook tijdens de vakantieperiodes zitten we niet stil: dan organiseert de sportdienst Multimovesportkampen.”