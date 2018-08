Nieuwe leerkrachten krijgen starterskit cadeau 30 augustus 2018

02u29 0

De nieuwe, startende leerkrachten bij GO! Atheneum Klein-Brabant (AKB) krijgen aan het begin van het schooljaar de starterskit Aangename KennismakingsBox. Het huidige team ontwierp deze starterskit speciaal voor de nieuwe collega's. In de Aangename KennismakingsBox vinden de nieuwe leerkrachten onder andere een onthaalbrochure, een jaarkalender, een takenlijstje, welkomstbericht en stiften. "We willen de nieuwkomers welkom heten in ons straf team en tonen dat ze er niet alleen voor staan. Met de zelfontworpen starterskit wil de school bijdragen aan een degelijke introductie van nieuwe personeelsleden, zodat men de school beter leert kennen. Bij ons staat niet enkel de leerling centraal. We willen ook dat de leerkrachten zich goed voelen. We zorgen als één team voor elkaar", aldus directeur van de school Karen Fraters. (AVH)