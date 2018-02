Nieuwe hondenweide in Breeven 14 februari 2018

Het gemeentebestuur van Bornem heeft beslist een hondenweide in te richten vooraan in Breeven, vlak bij de parking in de Barelstraat. Het doel is dat baasjes hun viervoeter vanaf de zomer daar in alle vrijheid kunnen laten rondlopen, spelen en ravotten. "Het gemeentebestuur verkiest deze locatie wegens z'n centrale ligging in de gemeente, toegankelijkheid en bereikbaarheid. Bovendien is de overlast voor andere gebruikers van het domein hier minimaal. Eerder werden ook al andere locaties onderzocht maar daar bleek steeds te weinig draagvlak bij de buurtbewoners om een hondenweide op te starten", meldt de gemeente. De hondenweide komt er op vraag van vele hondenliefhebbers. Nu zijn er al hondenweiden in het park van Hingene en in de Zwaluwenlaan in Branst.





