Nieuwe fietsenstalling Breeven kost 105.000 euro 08 februari 2018

02u30 0 Bornem De nieuwe fietsenstalling in recreatiedomein Breeven in Bornem zal maar liefst 105.000 euro kosten. "Dat is bijna 1.000 euro pér fiets, deze prijs is fel overdreven", reageren de oppositiepartijen.

"We bouwen in Breeven een nieuwe vechtsporthal voor 265.000 euro, en laten de aannemer meteen de fietsenstalling aanpakken. Deze is aan vernieuwing toe, op piekmomenten is de capaciteit bovendien onvoldoende groot", klinkt het bij CD&V.





Maar de oppositiepartijen duizelen bij het prijskaartje. "Het gaat hier om 112 open en 8 afgesloten fietsplaatsen, dat worden wel érg dure vierkante meters om je tweewieler te stallen", klinkt het in koor bij sp.a, Vlaams Belang, N-VA en Beter Bornem.





"Het contrast met de geplande beveiligde en afgesloten fietsenstalling aan het station is groot: daar plant men hekwerk, toegang die enkel mogelijk is met identificatie bijvoorbeeld door vingerafdrukken, ruimte voor fietskarren, de mogelijkheid om banden op te pompen... en dat allemaal voor 80.000 euro!"





Volgens schepenen Greet De bruyn (CD&V) en Liesje Pauwels (CD&V) is dit nu eenmaal de prijs. "We verdubbelen de capaciteit van de huidige fietsenstalling, kozen voor moderne en stevige fietsbeugels, ook hier komt een oplaadplaats voor elektrische fietsen, ... We zullen zien of de prijs nog wat kan dalen als we de offertes van de aannemers ontvangen." (EDT)