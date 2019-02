Nieuwe aanvraag voor appartementen aan Rijkenhoek Els Dalemans

13 februari 2019

16u57 0 Bornem Projectontwikkelaar Brabo diende een nieuwe aanvraag in voor de bouw van een appartementencomplex aan de Rijkenhoek in Bornem. Na protest van bewonersgroep ‘De Wiel is van ons allemaal’ werd een eerdere vergunning geweigerd. “Het aantal appartementen daalt nu van 20 naar 15, maar onze ongerustheid blijft groot”, zegt Ward Govaerts namens de buurt.

De bewoners van de Rijkenhoek en Temsesteenweg in Bornem protesteerden in 2017 tegen twee geplande bouwprojecten in hun buurt, samen goed voor 55 nieuwe appartementen. Ondanks de vele handtekeningen en bezwaarschriften gaf het Bornemse gemeentebestuur beide projecten toch een vergunning. De bewoners trokken daarop naar het provinciebestuur, dat de twee vergunningen weigerde.

“Brabo stapte daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om die beslissing van de provincie aan te vechten. We wachten nog steeds op een uitspraak, maar de projectontwikkelaar dient ondertussen al een nieuwe aanvraag in”, zegt Govaerts.

“Het aantal geplande appartementen daalt nu van 20 naar 15 stuks, maar verder blijft onze bezorgdheid even groot als in 2017. We zijn bang voor verzakkingen en barsten in onze woningen, voor het toenemend autoverkeer in de te smalle straten, voor het verdwijnen van het historische en esthetische karakter van de Rijkenhoek... De provincie sprak ook uit dat de draagkracht van de buurt niet voldoende groot is voor deze projecten.”

“We gingen het dossier inkijken op het gemeentehuis van Bornem, en gaan nu samen de dingen op een rijtje zetten. Het openbaar onderzoek loopt tot 3 maart, wie wil kan tot die datum protesteren.”

Beter communiceren

Ook het bouwproject Mannenwiel aan de Temsesteenweg kreeg in 2017 geen vergunning. Investeerder Joost Ham wil er nog steeds een project realiseren, maar plant nu wel een heel andere aanpak. “We hadden net een gesprek met het nieuwe gemeentebestuur, omdat we samen met hen én de bewoners een nieuw plan willen uittekenen”, zegt Ham.

“We gaan rekening houden met de bezwaren uit het vorige dossier -zoals de angst voor de bronbemaling- én de buurt dit keer vanaf het eerste moment betrekken bij het project. Samen met hen willen we een ‘vlekkenplan’ opstellen, waarmee we heel ruwweg bepalen wat waar kan komen. Pas daarna gaan we terug aan de tekentafel zitten, en ook bij alle volgende stappen willen we de omwonenden betrekken.”

“We startten ooit met het plan om 40 appartementen te bouwen, daar werden er eerst twee en daarna nog eens zeven geschrapt... Nu denken we aan een totaal van zo’n 25 flats. Er zal sowieso een project komen aan de Temsesteenweg, maar als het van ons afhangt nu wel één dat gedragen wordt door de buurt.”