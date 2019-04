Nieuw beleidsplan bepaalt toekomst van kerken Els Dalemans

11 april 2019

13u08 1 Bornem De Bornemse gemeenteraad heeft het ‘kerkenbeleidsplan’ goedgekeurd. “Het gebruik en de mogelijkheden van alle kerkgebouwen werden onderzocht, en de opties voor de toekomst werden opgelijst. Die scenario’s gaan we nu verder uitwerken.”

Het Bornemse kerkenbeleidsplan werd de voorbije jaren opgemaakt in overleg met vertegenwoordigers van de gemeente, de kerkraad van Bornem O.L.V. aan de Schelde, de pastorale zone Sint-Amands-Bornem en de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst IGEMO. Ook de Bornemnaars zelf werden bij het traject betrokken tijdens verschillende participatiemomenten.

“Voor elke kerkgebouw werd eerst het actuele gebruik en de bezoekersaantallen bij vieringen en evenementen bekeken. Ook de aard van bescherming als monument en de aanwezigheid van belangrijk roerend erfgoed in elk kerkgebouw werden opgelijst. Op basis van deze criteria werd een overzicht gemaakt van alle opties per kerk. Meteen werd ook een traject uitgestippeld dat zal worden opgestart om die nieuwe invulling van de kerkgebouwen te realiseren.”

“De Bornemse abdijkerk wordt in het kerkenbeleidsplan aangeduid als de liturgische hoofdkerk. Ze blijft dus volledig voor liturgie behouden, naast verschillende vieringen is er wel de mogelijkheid om er activiteiten zoals tijdelijke tentoonstellingen, concerten, voordrachten, kunsthistorische rondleidingen … te organiseren.”

“De O.L.Vrouw- en St.-Leodegariuskerk van Bornem-centrum en de kerken van Hingene, Eikevliet, Weert en Mariekerke werden aangeduid als kerken met een nevenbestemming. Dit wil zeggen dat er naast liturgie ook andere functies mogelijk worden. De liturgische diensten zullen in de toekomst echter verder beperkt worden tot de kerk van Bornem-centrum en de oude kerk van Hingene. In de andere kerken hebben de liturgische diensten een uitdovend karakter.”

“Voor de kerken van Wintam en Branst wordt nagedacht over een herbestemming. Deze kerken worden dus definitief aan de eredienst onttrokken en er wordt nagedacht over een nieuwe functie en invulling van het gebouw. Zowel voor de verschillende nevenbestemmingen als herbestemmingen zijn er verschillende mogelijkheden, maar de concrete knopen moeten nog worden doorgehakt. De scenario’s gaan we nu verder uitwerken samen met het ‘Projectbureau Herbestemming van kerkgebouwen’.”