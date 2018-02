Niets dan fiets: gemeente stelt actieplan voor 28 februari 2018

2018 werd in Bornem al aangekondigd als het 'Jaar van de Fiets', en het gemeentebestuur voegt nu ook de daad bij het woord. Maandag werd het fietscharter 'Fietsberaad Vlaanderen' ondertekend én het Bornemse fietsactieplan gelanceerd.





"Ons fietsactieplan telt 10 punten waarmee we de Bornemnaars in 2018 vaker en veiliger op de fiets willen krijgen. Wij engageren ons om fietsenstallingen te voorzien aan elke gemeentelijke, dienstverlenende infrastructuur waar bezoekers komen, en plannen en promoten fietsparkeerplaatsen bij elk gemeentelijk evenement. We plaatsen ook openbare fietspompen én voorzien een afgesloten en bewaakte fietsenstalling aan het station net als fietsenstallingen aan bepaalde bushaltes", klinkt het.





"Aan de overgang van fietspad naar rijbaan plannen we rugdekking voor fietsers, en we gaan onze fietsbewegwijzering vervolledigen en actualiseren. We gaan een fietsexamen organiseren voor de leerlingen van onze 6e leerjaren, en maken het fietsdeelsysteem dit jaar operationeel. Tot slot organiseren we op 22 september de "Dag van de fiets", met allerlei activiteiten in ons handelscentrum. Met het ondertekenen van het fietscharter -een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen- verklaart de gemeente Bornem zich bovendien verder te willen inzetten om in haar beleid de focus te leggen op de fiets." (EDT)