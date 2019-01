Nattenhaasdonk krijgt riolering Els Dalemans

21 januari 2019

15u30 1 Bornem Het Bornemse gehucht Nattenhaasdonk krijgt, als één van de laatste gebieden in de gemeente, een rioolstelsel. De werken kosten zo’n 1,78 miljoen euro en worden voor bijna 40% gesubsidieerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

De voorbije maanden vonden in Nattenhaasdonk in Hingene (Bornem) de nodige voorbereidende werken en archeologische opgravingen plaats. Nu kan er gestart worden met de aanleg van de rioleringen. Nattenhaasdonk ligt erg afgelegen en is daarom één van de laatste ‘blinde vlekken’ in de gemeente, net als nog enkele straten in Weert en Buitenland.

De werken vinden plaats aan de rijweg, en kunnen dus voor wat plaatselijke hinder zorgen. De klus duurt in totaal 110 werkdagen, het einde van de werken is afhankelijk van het winterweer. De kasseien in de straat worden vernieuwd, maar om het comfort voor fietsers te verhogen wordt langs weerszijden ook een fietssuggestiestrook in asfalt aangebracht.

De werken maken deel uit van het investeringsprogramma rond rioleringen van Aquafin. Bornem kan voor het totaalbedrag van 1,78 miljoen euro dan ook bijna 40 procent aan subsidies recupereren van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Op de definitieve resultaten van de opgravingen is het ondertussen nog even wachten. Wel is al geweten dat er enkele heel oude voorwerpen werden teruggevonden. De Nattenhaasdonk -een heuvel vlak naast de Schelde- was vroeger een erg populaire woonplek. Deze is ontstaan doordat de akkers die centraal op de donk lagen, zijn opgehoogd. Rondom werd een brede gracht gegraven.

Op de heuvel stond vroeger een imposante hoeve -het Nethof of Boonhof- met pal ernaast tot het begin van de 19de eeuw de parochiekerk. In historische bronnen zijn hoeve én kerk al van in de 12de eeuw terug te vinden. Het Nethof kan zelfs gelinkt worden aan de ‘ridders van Haasdonck’, die in dienst stonden van de burggraaf van Gent. De pastoor van de parochiekerk van Nattenhaasdonk, Willem Huveneers, speelde in 1798 een actieve rol in de Boerenkrijg.