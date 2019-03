Muzikale carnavalstoet trekt door centrum Els Dalemans

01 maart 2019

18u24 1 Bornem Met de nodige toeters en bellen trokken de leerlingen van de kleuterschool en lagere school van de OLV Presentatie in Bornem vrijdagmiddag door het centrum voor hun jaarlijkse carnavalstoet.

“Onze kinderen verzamelden op het kerkplein, en trokken langs de Boomstraat, Nieuwstraat, Nieuwe Kouterstraat, Stationsstraat, Gasthuisstraat, Driesplein, Driesstraat en Rijkenhoek weer naar school”, klinkt het.

“Het thema van onze stoet was ‘er zit muziek in’, meteen ook het jaarthema op school. De juffen en meesters waren voor de gelegenheid onze muzikanten van dienst. Voor de gelegenheid mocht er ook met confetti gegooid worden, al hielden we de porties beperkt zodat de gemeentediensten alles makkelijk konden opruimen. Alle deelnemers aan de carnavalstoet kregen na afloop nog een lekkere wafel of hotdog als beloning.”

