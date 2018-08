Mobiele fruitpers-dagen 08 augustus 2018

Wie fruit wil laten persen tot sap, kan op zaterdag 22 september en zaterdag 13 oktober in Bornem terecht. Daar wordt telkens van 9 tot 18 uur de mobiele fruitpers verwacht. De fruitpers is een grote vrachtwagen die je fruit wast, perst en pasteuriseert. Het sap wordt daarna verpakt in een soort van drankkarton met kraantje. Deelnemers moeten minstens 50 kilogram fruit hebben en even op voorhand inschrijven via de gemeentelijke dienst Omgeving op 03 890 69 21 of via mail: liliane.vandenbossche@bornem.be. Meer info op www.mobielefruitpers.com. (EDT)