Mobiele AED-paal op evenementen 13 april 2018

"In onze gemeente hangen er 32 vaste AED-toestellen. Als er iemand tijdens een evenement moet gereanimeerd worden, is het altijd zoeken naar zo'n AED-toestel. Vandaar dat een mobiele AED-paal handig is. Met zijn lengte is hij makkelijk te spotten", zegt schepen van Gezondheid Tom Van Ranst (CD&V). De AED-paal maakt volgende maand zijn debuut op het wereldfestival Ezperando in Breeven. "We hebben plannen om deze ook uit te lenen aan verenigingen en indien het proefproject succesvol is, meerdere palen te laten maken door de medewerkers van de uitvoeringsdienst. De paal en het kastje voor het toestel kost ons een 300 euro." (AVH)